الأربعاء, 11-مارس-2026 الساعة: 01:00 ص - آخر تحديث: 12:57 ص (57: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطينُ هي الضَّميرُ الحيُّ لأحرارِ العالمِ أجمعَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
بعدَ عشرةِ أيَّامٍ مِنَ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ على إيران
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية عن موعد أول أيام عيد الفطر في اليمن لعام 2026م - 1447هـ

فلكية اليمن تحسم موعد أول أيام عيد الفطر

المؤتمرنت -
فلكية اليمن تحسم موعد أول أيام عيد الفطر
أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية عن موعد أول أيام عيد الفطر في اليمن لعام 2026م - 1447هـ.

وأكدت الجمعية في بيان، أن يوم الجمعة 20 مارس هو عيد الفطر/ أول شوال فلكياً، ويوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1447هـ.

المؤتمرنت ينشر فيما يلي نص البيان:

الجمعية الفلكية اليمنية تعلن: غزة شهر شوال/ عيد الفطر فلكياً

في يوم الأربعاء 18 /3 /2026م الموافق التاسع والعشرون من رمضان للعام الهجري 1447، تغرب الشمس في مغارب اليمن بالتعيين، وهي تاريخياً سواحل مدينة الحديدة الساعة 6:19 ويجب الانتباه للتالي:-

أولاً: إلى أن الهلال لم يكن قد ولد بعد.
ثانياً: يغرب قرص القمر قبل قرص الشمس بحوالي 28 دقيقة مما يعني أن مدة المكث سالبة.

وعليه من المستحيل أن يكون اليوم التالي هو أول شوال بل يكون الخميس متمماً لشهر رمضان، حيث يولد هلال شهر شوال (الاقتران المركزي للشمس والقمر) يوم الخميس 19 مارس 2026م حوالي الساعة 4:23 فجراً.

ومن السابق يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام الفطر/ شوال للعام الهجري 1447، في حال توافق الجهات الشرعية مع الحسابات الفلكية.

وكل عام وأنتم بخير وعافية،،،

المهندس: محمود إبراهيم الصغيري - رئيس الجمعية.
القاضي العلامة يحيى بن يحيى العنسي - الأمين العام.
الأستاذ عدنان الشوافي - مستشار الجمعية الفلكية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
علوم وتقنية: 4 فوائد لتناول التمر بشكل يومي
فنون ومنوعات: إليسا تدعم نساء لبنان بكلمات مؤثرة
عربي ودولي: 1800 شهيد وجريح في لبنان خلال أسبوع
أخبار: صنعاء تحذّر الدول العربية
أخبار: الخطري تواسي شرف الدين بوفاة نجلها
أخبار: وزير المالية يشيد بأداء صندوق الطرق
عربي ودولي: 261 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: السياسي الأعلى يبارك لإيران اختيار مجتبى
قضايا وآراء: بعدَ عشرةِ أيَّامٍ مِنَ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ على إيران
قضايا وآراء: فلسطينُ هي الضَّميرُ الحيُّ لأحرارِ العالمِ أجمعَ
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50%
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة
رياضة: ميلان يحسم الديربي أمام إنتر
عربي ودولي: مجتبى خامنئي مرشداً جديداً لإيران
فنون ومنوعات: نقل شيرين إلى المستشفى.. ما السبب؟
أخبار: تمديد حظر اصطياد وتداول خيار البحر
عربي ودولي: غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة الحاج علي عبده ثابت
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72126
أخبار: العدوان على اليمن.. أرقام تكشف حجم المأساة
أخبار: أمطار وضباب وتحذير من تدنّي الرؤية
أخبار: التربية تعلن جدول اختبارات الشهادة العامة
رياضة: يامال يقود برشلونة للحفاظ على قمة الليغا
فنون ومنوعات: صراع "نمبر وان" يشتعل في مصر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026