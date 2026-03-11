المؤتمرنت -

فلكية اليمن تحسم موعد أول أيام عيد الفطر

أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية عن موعد أول أيام عيد الفطر في اليمن لعام 2026م - 1447هـ.



وأكدت الجمعية في بيان، أن يوم الجمعة 20 مارس هو عيد الفطر/ أول شوال فلكياً، ويوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1447هـ.



المؤتمرنت ينشر فيما يلي نص البيان:



الجمعية الفلكية اليمنية تعلن: غزة شهر شوال/ عيد الفطر فلكياً



في يوم الأربعاء 18 /3 /2026م الموافق التاسع والعشرون من رمضان للعام الهجري 1447، تغرب الشمس في مغارب اليمن بالتعيين، وهي تاريخياً سواحل مدينة الحديدة الساعة 6:19 ويجب الانتباه للتالي:-



أولاً: إلى أن الهلال لم يكن قد ولد بعد.

ثانياً: يغرب قرص القمر قبل قرص الشمس بحوالي 28 دقيقة مما يعني أن مدة المكث سالبة.



وعليه من المستحيل أن يكون اليوم التالي هو أول شوال بل يكون الخميس متمماً لشهر رمضان، حيث يولد هلال شهر شوال (الاقتران المركزي للشمس والقمر) يوم الخميس 19 مارس 2026م حوالي الساعة 4:23 فجراً.



ومن السابق يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام الفطر/ شوال للعام الهجري 1447، في حال توافق الجهات الشرعية مع الحسابات الفلكية.



وكل عام وأنتم بخير وعافية،،،



المهندس: محمود إبراهيم الصغيري - رئيس الجمعية.

القاضي العلامة يحيى بن يحيى العنسي - الأمين العام.

الأستاذ عدنان الشوافي - مستشار الجمعية الفلكية.