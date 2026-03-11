الأربعاء, 11-مارس-2026 الساعة: 02:49 ص - آخر تحديث: 02:39 ص (39: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطينُ هي الضَّميرُ الحيُّ لأحرارِ العالمِ أجمعَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
بعدَ عشرةِ أيَّامٍ مِنَ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ على إيران
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت الحكومة اللبنانية إحصاء نحو 760 ألف نازح منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفاع نازحي لبنان إلى 760 ألفاً

المؤتمرنت -
ارتفاع نازحي لبنان إلى 760 ألفاً
أعلنت الحكومة اللبنانية إحصاء نحو 760 ألف نازح منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأوردت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي أن عدد النازحين "المسجلين ذاتيًا" منذ 2 مارس الجاري بلغ 759 ألفًا و300 نازح، بينهم أكثر من 122 ألف شخص في مراكز إيواء رسمية تشرف عليها الحكومة.

وكان الطيران الصهيوني قد شن منذ الاسبوع الماضي، سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، وعدد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، خلفت أكثر من 570 شهيداً و1444 جريحا حتى اليوم.








