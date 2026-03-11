المؤتمرنت -

ارتفاع نازحي لبنان إلى 760 ألفاً

أعلنت الحكومة اللبنانية إحصاء نحو 760 ألف نازح منذ بدء العدوان الإسرائيلي.



وأوردت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي أن عدد النازحين "المسجلين ذاتيًا" منذ 2 مارس الجاري بلغ 759 ألفًا و300 نازح، بينهم أكثر من 122 ألف شخص في مراكز إيواء رسمية تشرف عليها الحكومة.



وكان الطيران الصهيوني قد شن منذ الاسبوع الماضي، سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، وعدد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، خلفت أكثر من 570 شهيداً و1444 جريحا حتى اليوم.