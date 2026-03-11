المؤتمرنت -

تحذير من السيول وتدني الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات إب، ذمار، صنعاء، عمران، غرب البيضاء وشمال الضالع.



ويُحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، تعز ومرتفعات لحج ومأرب والجوف.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.