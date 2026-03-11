الأربعاء, 11-مارس-2026 الساعة: 08:25 م - آخر تحديث: 08:24 م (24: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم، إلى 72 ألفاً و135 شهيداً و171 ألفاً و830 مصاباً

72135 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
72135 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم، إلى 72 ألفاً و135 شهيداً و171 ألفاً و830 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، باستقبال مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، شهيدا واحدا ومصابين اثنين.

كما أشارت إلى ارتفاع إجمالي الشهداء الذين ارتقوا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 650، والمصابين إلى 1732، منوهة إلى أنه جرى انتشال 756 جثمانا لشهداء كانوا تحت أنقاض البنايات التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلي، بينما تتواصل عمليات البحث عن رفاة شهداء آخرين تحت الركام.








