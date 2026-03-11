الأربعاء, 11-مارس-2026 الساعة: 09:57 م - آخر تحديث: 09:54 م (54: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطينُ هي الضَّميرُ الحيُّ لأحرارِ العالمِ أجمعَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
بعدَ عشرةِ أيَّامٍ مِنَ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ على إيران
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - بلغ عدد النازحين في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي 667 ألف شخص، أي بارتفاع قدره مئة ألف شخص في آخر 24 ساعة

أكثر من 100 ألف نازح في لبنان

المؤتمرنت -
أكثر من 100 ألف نازح في لبنان
بلغ عدد النازحين في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي 667 ألف شخص، أي بارتفاع قدره مئة ألف شخص في آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت كارولينا ليندهولم بيلينغ ممثلة المفوضية في لبنان في مؤتمر صحافي، إن "أكثر من 667 ألف شخص في لبنان سجّلوا أنفسهم كنازحين على المنصة الإلكترونية التابعة للحكومة، أي بزيادة بلغت مئة ألف شخص في يوم واحد".

وأوضحت المفوضية، أن حياة الكثيرين في لبنان انقلبت رأساً على عقب في خضم الحرب في المنطقة. وذكرت، نقلاً عن إحصاءات حكومية، أن نحو 120 ألفاً يعيشون في مراكز إيواء خصصتها الحكومة لهذا الغرض، في حين لا يزال آخرون يبحثون عن مكان للإقامة.

وأضافت كارولينا ليندهولم بيلينغ، "أقام عدد آخر من الأشخاص عند أقاربهم أو أصدقائهم أو ما زالوا يبحثون عن سكن، ونرى سيارات مصطفة على طول الشارع وأشخاصاً ينامون فيها وعلى الأرصفة".

وأمس قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، إنّ عدد النازحين بسبب العدوان ارتفع إلى نحو 700 ألف شخص.

وأضافت السيد في مؤتمر صحافي: "مر أسبوع على بداية الاستجابة الطارئة، وندرك تماماً مدى صعوبة الأيام الماضية على المواطنين: خوف وقلق، نزوح واسع، طرقات مزدحمة ومقطوعة أحياناً، عائلات اضطرت للمبيت في السيارات، وأهالٍ يبحثون عن مأوى آمن وعن الحد الأدنى من الاستقرار".








