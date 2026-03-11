المؤتمرنت -

أكثر من 100 ألف نازح في لبنان

بلغ عدد النازحين في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي 667 ألف شخص، أي بارتفاع قدره مئة ألف شخص في آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وقالت كارولينا ليندهولم بيلينغ ممثلة المفوضية في لبنان في مؤتمر صحافي، إن "أكثر من 667 ألف شخص في لبنان سجّلوا أنفسهم كنازحين على المنصة الإلكترونية التابعة للحكومة، أي بزيادة بلغت مئة ألف شخص في يوم واحد".



وأوضحت المفوضية، أن حياة الكثيرين في لبنان انقلبت رأساً على عقب في خضم الحرب في المنطقة. وذكرت، نقلاً عن إحصاءات حكومية، أن نحو 120 ألفاً يعيشون في مراكز إيواء خصصتها الحكومة لهذا الغرض، في حين لا يزال آخرون يبحثون عن مكان للإقامة.



وأضافت كارولينا ليندهولم بيلينغ، "أقام عدد آخر من الأشخاص عند أقاربهم أو أصدقائهم أو ما زالوا يبحثون عن سكن، ونرى سيارات مصطفة على طول الشارع وأشخاصاً ينامون فيها وعلى الأرصفة".



وأمس قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، إنّ عدد النازحين بسبب العدوان ارتفع إلى نحو 700 ألف شخص.



وأضافت السيد في مؤتمر صحافي: "مر أسبوع على بداية الاستجابة الطارئة، وندرك تماماً مدى صعوبة الأيام الماضية على المواطنين: خوف وقلق، نزوح واسع، طرقات مزدحمة ومقطوعة أحياناً، عائلات اضطرت للمبيت في السيارات، وأهالٍ يبحثون عن مأوى آمن وعن الحد الأدنى من الاستقرار".