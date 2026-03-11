الأربعاء, 11-مارس-2026 الساعة: 09:57 م - آخر تحديث: 09:54 م (54: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
رياضة
المؤتمر نت - الظروف الأمنية والتصعيد العسكري في المنطقة دفعا بلاده إلى اتخاذ قرار الانسحاب من البطولة.

ايران تنسحب من كأس العالم بأميركا

ايران تنسحب من كأس العالم بأميركا
أعلن وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي انسحاب منتخب إيران من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بسبب الحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط.

وقال الوزير إن الظروف الأمنية والتصعيد العسكري في المنطقة دفعا بلاده إلى اتخاذ قرار الانسحاب من البطولة.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً منذ 28 فبراير الماضي، عقب الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما ردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة.








