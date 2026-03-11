المؤتمرنت -

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على لبنان

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الجاري إلى 634 شهيداً و1586 جريحاً.



وقالت الوزارة وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء اليوم، إن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس حتى 11 منه بلغ 634 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 1586 جريحًا ".



وأشارت إلى أن حصيلة اليوم "بلغت 64 شهيداً و142 جريحًا".



وتواصل قوات الاحتلال استهدافاتها لمناطق واسعة في لبنان حيث شنت مساء اليوم ضربة على مبنى في قلب بيروت، بينما تجددت الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.



تجدر الإشارة إلى أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى نزوح أكثر من 780 ألف شخص وفق السلطات، أكثر من 120 ألفًا منهم يتواجدون في مراكز إيواء.