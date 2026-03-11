الخميس, 12-مارس-2026 الساعة: 01:00 ص - آخر تحديث: 12:49 ص (49: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطينُ هي الضَّميرُ الحيُّ لأحرارِ العالمِ أجمعَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
بعدَ عشرةِ أيَّامٍ مِنَ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ على إيران
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الجاري إلى 634 شهيداً و1586 جريحاً

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على لبنان

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد ضحايا العدوان على لبنان
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الجاري إلى 634 شهيداً و1586 جريحاً.

وقالت الوزارة وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء اليوم، إن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس حتى 11 منه بلغ 634 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 1586 جريحًا ".

وأشارت إلى أن حصيلة اليوم "بلغت 64 شهيداً و142 جريحًا".

وتواصل قوات الاحتلال استهدافاتها لمناطق واسعة في لبنان حيث شنت مساء اليوم ضربة على مبنى في قلب بيروت، بينما تجددت الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى نزوح أكثر من 780 ألف شخص وفق السلطات، أكثر من 120 ألفًا منهم يتواجدون في مراكز إيواء.








