لبوزة يعزي بوفاة الشيخ الحربي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ عادل علي ابراهيم الحربي، عضو المجلس المحلي بمديرية افلح الشام بمحافظة حجة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ/ شادي عادل علي ابراهيم الحربي، واخوانه، وإلى شقيق الفقيد الشيخ/ فواز علي ابراهيم الحربي، وكافة افراد الاسرة، وقبيلة آل الحربي، مديرية افلح الشام، محافظة حجة، عبر لبوزة باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنا اليه راجعون"








