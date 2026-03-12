الخميس, 12-مارس-2026 الساعة: 02:32 ص - آخر تحديث: 02:25 ص (25: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي إصدار أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة العامة

صنعاء.. إصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة

المؤتمرنت -
صنعاء.. إصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي إصدار أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 1447هـ.

وأوضح مدير عام الاختبارات بالوزارة نجيب المطري، إمكانية حصول الطلاب المتقدمين للإختبارات، والبالغ عددهم 519 ألفا و527 طالبا وطالبة منهم 217 ألفا و115 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية، على أرقام جلوسهم ابتداءً من يومنا هذا الخميس عبر زيارة هذا الرابط http://nataeji.moe.gov.ye.

وأكد أن توزيع أرقام الجلوس مجاناً، مهيباً بمكاتب التربية والتعليم بالمحافظات والمديريات متابعة عملية التوزيع بالمجان ودون أخذ أي رسوم من الطلاب.

وثمن المطري جهود العاملين في اللجان الاختبارية رغم شحة الإمكانات لاستكمال الاستعدادات والتجهيزات الفنية بما يكفل تنفيذ الاختبارات في موعدها المحدد وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والبحث العلمي رئيس اللجنة العليا للاختبارات، حاثا الطلاب المتقدمين للاختبارات على الجد والاجتهاد في مراجعة واستذكار دروسهم خلال الأيام المتبقية بما يمكنهم من حصد المراتب العليا.








