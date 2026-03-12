المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72136

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و136 شهيدا، و171 ألفا و839 مصابا.



وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي، اليوم، أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 651 شهيدا و1741 مصابا، في وقت تشير فيه البيانات إلى انتشال 756 جثمانا منذ بدء سريان الاتفاق.



يُذكَر أن الحرب التي شنتها "إسرائيل" بدعم أمريكي استمرت عامين، مخلفة دمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعمارها بنحو 70 مليار دولار.



وعلى صعيد آخر، أفرجت سلطات الاحتلال، الخميس، عن أسيرين من قطاع غزة، حيث نقلتهما طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.



وتأتي هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه أكثر من 9300 فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وسط تقارير حقوقية وشهادات لمعتقلين سابقين تؤكّد تعرضهم لعمليات تعذيب وإهمال طبي وسوء تغذية، في ظروف احتجاز تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، وفقا لما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تواصل مساعيها لاستئناف زيارات المعتقلين.