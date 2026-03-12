الخميس, 12-مارس-2026 الساعة: 08:52 م - آخر تحديث: 08:49 م (49: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطينُ هي الضَّميرُ الحيُّ لأحرارِ العالمِ أجمعَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
بعدَ عشرةِ أيَّامٍ مِنَ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ على إيران
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و136 شهيدا، و171 ألفا و839 مصابا

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72136

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72136
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و136 شهيدا، و171 ألفا و839 مصابا.

وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي، اليوم، أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 651 شهيدا و1741 مصابا، في وقت تشير فيه البيانات إلى انتشال 756 جثمانا منذ بدء سريان الاتفاق.

يُذكَر أن الحرب التي شنتها "إسرائيل" بدعم أمريكي استمرت عامين، مخلفة دمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعمارها بنحو 70 مليار دولار.

وعلى صعيد آخر، أفرجت سلطات الاحتلال، الخميس، عن أسيرين من قطاع غزة، حيث نقلتهما طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه أكثر من 9300 فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وسط تقارير حقوقية وشهادات لمعتقلين سابقين تؤكّد تعرضهم لعمليات تعذيب وإهمال طبي وسوء تغذية، في ظروف احتجاز تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، وفقا لما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تواصل مساعيها لاستئناف زيارات المعتقلين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: النفط يقفز بأكثر من 9%
رياضة: الريال يضرب السيتي بـ"هاتريك" فالفيردي
فنون ومنوعات: إحالة فنانة مصرية إلى محكمة الجنايات
رياضة: ايران تنسحب من كأس العالم بأميركا
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 49 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: أكثر من 100 ألف نازح في لبنان
أخبار: المالية تعلن بدء تعزيز مرتبات يناير
اقتصاد: انخفاض الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: 72135 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: تحذير من السيول وتدني الرؤية
عربي ودولي: محافظة القدس تحذّر من تعديل خرائط سلوان
رياضة: يامال ينقذ برشلونة من فخ نيوكاسل
فنون ومنوعات: تطورات حالة هاني شاكر الصحية
عربي ودولي: ارتفاع نازحي لبنان إلى 760 ألفاً
أخبار: فلكية اليمن تحسم موعد أول أيام عيد الفطر
أخبار: المرور يعلن تمديد فترة الإعفاءات للمخالفات
أخبار: الخطري تعزي جمعان بوفاة نجلها
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
علوم وتقنية: 4 فوائد لتناول التمر بشكل يومي
أخبار: مناقشة 370 بحثا في مؤتمر فلسطين
أخبار: توقعات بهطول أمطار واضطراب البحر
فنون ومنوعات: إليسا تدعم نساء لبنان بكلمات مؤثرة
عربي ودولي: 1800 شهيد وجريح في لبنان خلال أسبوع
أخبار: صنعاء تحذّر الدول العربية
أخبار: الخطري تواسي شرف الدين بوفاة نجلها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026