يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطينُ هي الضَّميرُ الحيُّ لأحرارِ العالمِ أجمعَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
بعدَ عشرةِ أيَّامٍ مِنَ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ على إيران
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
طقس متقلب وممطر وتحذير للصيادين

طقس متقلب وممطر وتحذير للصيادين

المؤتمرنت -
طقس متقلب وممطر وتحذير للصيادين
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً غائماً جزئياً وهطول أمطار على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، قد يكون الطقس غائماً جزئياً يتحول نهاراً إلى الغائم والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات إب، ذمار، صنعاء، عمران، حجة، المحويت.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، الجوف، ريمة، تعز ومرتفعات لحج وأبين خلال فترتي الظهير والمساء.

في حين قد يكون الطقس غائماً جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من سهل تهامة والمناطق المحاذية لها وعلى أجزاء من أرخبيل سقطرى.

وحسب المركز الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل سرعتها إلى 30عقدة.

وفي المناطق الصحراوية من المتوقع أن يكون الطقس صحواً مع تشكل قطع من السحب الركامية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.

وحذر كذلك مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب السواحل الغربية ومدخل باب








