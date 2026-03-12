المؤتمرنت -

المالية تسلم آليات نظافة لعدد من المحافظات

سلمت وزارة المالية، عددا من الآليات لصناديق النظافة والتحسين في عدد من المحافظات.



شملت الآليات التي تم تسليمها بتوجيهات من وزير المالية عبدالجبار أحمد، ثلاثة قلابات لجمع المخلفات في مدينة معبر بمحافظة ذمار.



كما شملت آليتي نظافة (دراجات نارية ذات صناديق) لمدينة إب، ودراجتين لمديرية القاعدة، ودراجتين لمديرية حزم العدين، وأربع لمدينة معبر في محافظة ذمار بالإضافة إلى خمس دراجات لمديرية جبل الشرق.



ويأتي تسليم هذه الآليات التي تبلغ تكلفتها 92 مليون ريال، ضمن خطة تحسين المظهر الجمالي للمحافظات، ودعم جهود الصناديق لتعزيز أعمال النظافة.



حضر التسليم مدير غرفة العمليات في وزارة المالية فتحي السماوي، والمدراء التنفيذيين لصناديق النظافة والتحسين في المديريات المعنية.

