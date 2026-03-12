الخميس, 12-مارس-2026 الساعة: 10:24 م - آخر تحديث: 09:30 م (30: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطينُ هي الضَّميرُ الحيُّ لأحرارِ العالمِ أجمعَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
بعدَ عشرةِ أيَّامٍ مِنَ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ على إيران
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
تسليم آليات نظافة لعدد من المحافظات

المالية تسلم آليات نظافة لعدد من المحافظات

المؤتمرنت -
المالية تسلم آليات نظافة لعدد من المحافظات
سلمت وزارة المالية، عددا من الآليات لصناديق النظافة والتحسين في عدد من المحافظات.

شملت الآليات التي تم تسليمها بتوجيهات من وزير المالية عبدالجبار أحمد، ثلاثة قلابات لجمع المخلفات في مدينة معبر بمحافظة ذمار.

كما شملت آليتي نظافة (دراجات نارية ذات صناديق) لمدينة إب، ودراجتين لمديرية القاعدة، ودراجتين لمديرية حزم العدين، وأربع لمدينة معبر في محافظة ذمار بالإضافة إلى خمس دراجات لمديرية جبل الشرق.

ويأتي تسليم هذه الآليات التي تبلغ تكلفتها 92 مليون ريال، ضمن خطة تحسين المظهر الجمالي للمحافظات، ودعم جهود الصناديق لتعزيز أعمال النظافة.

حضر التسليم مدير غرفة العمليات في وزارة المالية فتحي السماوي، والمدراء التنفيذيين لصناديق النظافة والتحسين في المديريات المعنية.








