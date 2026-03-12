المؤتمرنت -

وصول 40 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن في شهرين

كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن وصول نحو 40 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.



وأفادت المنظمة الأممية، في تقرير حديث، بتسجيل دخول 19 ألفاً و337 مهاجراً قادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر فبراير 2026 وحده.



وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 9 بالمئة مقارنة بإجمالي المهاجرين الذين وصلوا في شهر يناير، والذي بلغ 21 ألفاً وخمسين شخصاً، ليصبح المجموع التراكمي خلال الشهرين حوالي 40 ألف وافد.



ووفقاً للتقرير، تركز استقبال هذه الموجات من المهاجرين في عدد من المحافظات اليمنية، كان أبرزها محافظات أبين وتعز وشبوة.