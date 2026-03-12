الجمعة, 13-مارس-2026 الساعة: 01:27 ص - آخر تحديث: 01:06 ص (06: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. بدء صرف نصف راتب جديد

إعــلان صرف نصف راتب جديد في صنعاء

المؤتمرنت -
إعــلان صرف نصف راتب جديد في صنعاء
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، صرف النصف الثاني من معاش شهر يوليو 2021م للمتقاعدين المدنيين.

وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم "2" لسنة 1446هـ التي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف المعاشات سنوياً.

وأكد أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولّي اهتمامًا خاصًا بشريحة المتقاعدين تقديرًا لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.

ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.








