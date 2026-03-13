المؤتمرنت -

الخارجية تثمّن الدور العُماني في اليمن

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين بتصريحات وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، التي أدلى بها خلال لقاءه رؤساء تحرير الصحف المحلية وتأكيده على أن الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مشروعة وهدفها الحقيقي إضعاف إيران، وإعادة تشكيل المنطقة، والدفع بملف التطبيع، ومنع قيام دولة فلسطينية، وإضعاف كل من يدعم المشروع.



وثمنت وزارة الخارجية في بيان، تصريحات وزير خارجية سلطنة عمان وتأكيده على وجود مخطط أوسع يستهدف المنطقة وكذا تأكيده على موقف السلطنة الرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي والانضمام إلى ما يسمى بمجلس السلام، ورفضها تقديم أي مستوى من مستويات الدعم الذي يمكن أن يسهم في الحرب على إيران أو في أي حرب أخرى.



وأثنت على الموقف العُماني المسؤول والمتوازن الذي يعكس نهج سلطنة عُمان القائم على مد جسور الحوار ودعم الحلول السلمية للنزاعات، مؤكدة أن هذا الموقف الشجاع يعبّر عن صوت العقل والحكمة ويوصف الواقع التوصيف الصحيح ويمثل قراءة دقيقة للواقع الراهن.



ودعا البيان، الدول العربية والإسلامية إلى أن تحذو حذو سلطنة عُمان في تبنّي مواقف مسؤولة ومتزنة، وأن تستشعر المخططات التي تُحاك ضد الأمة بأسرها، وأن تقف إلى جانب إيران التي تخوض معركة الأمة الإسلامية بأكملها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي والصهيونية العالمية، وألا تتورط في أي حرب ضدها.



وعبرت وزارة الخارجية عن تثمين اليمن لدور سلطنة عُمان البنّاء في الملف اليمني والذي هو محل اعتزاز وتقدير من قبل الشعب اليمني كافة ويعكس العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.