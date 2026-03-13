الأرصاد يحذّر من السيول وتدنّي الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إب.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من غرب الجوف، حجة، المحويت، ريمة، شمال تعز، وأجزاء من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية لها وأرخبيل سقطرى.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الأودية والشعاب ونصح بعدم التواجد فيها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب والشابورة المائية.