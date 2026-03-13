صحة لبنان: 773 شهيداً منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الجاري إلى 773 شهيداً و1933 جريحاً.



وأفادت الوزارة، في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، بأن العدد الإجمالي للضحايا منذ 2 مارس حتى اليوم بلغ 773 شهيداً و1933 جريحاً.



وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشهداء الأطفال من 98 أمس إلى 103 اليوم، كما ارتفع عدد الأطفال الجرحى من 304 أمس إلى 326 اليوم.



يذكر أن عدد النازحين المسجّلين تخطّى 822 ألف نازح، حتى بعد ظهر أمس، وفقاً لآخر بيانات وحدة إدارة مخاطر الطوارئ.