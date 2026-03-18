الإطلاع على الأوضاع التموينية في البيضاء

اطلّع محافظ البيضاء عبدالله إدريس، اليوم على سير عملية البيع والشراء في أسواق مدينة البيضاء بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.



كما اطلّع المحافظ إدريس على الأوضاع التموينية في الأسواق والمحلات المتنوعة، واستمع من مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد الطاهري إلى شرح حول سير حملات النزول الميداني لمراقبة الاستقرار السلع ورصد أي ارتفاعات سعرية أو تلاعب أو غش بالسلع والمواد الغذائية.



وأكد محافظ البيضاء، أهمية الحملة التي ينفذها مكتب الاقتصاد في تعزيز جهود الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط المخالفين وتوفير السلع الأساسية.



وشددّ على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية مع فرق الرقابة الميدانية بما يسهم في منع التلاعب بالأسعار ومراعاة الظروف التي يمر بها المواطنين جراء العدوان والحصار.



وأشاد المحافظ إدريس، بجهود مكتب الاقتصاد في الحفاظ على استقرار الوضع التمويني وتوفير المواد الغذائية وضبط الأسعار، حاثًا التجار على التعاون مع تلك الجهود والالتزام بالأسعار المحددة من قبل وزارة الصناعة والاستثمار.