المؤتمرنت -

إعــلان مهم من البريد في صنعاء

أعلنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي استمرار فتح مكاتبها بأمانة العاصمة وجميع المحافظات والمديريات حتى ليلة عيد رمضان المبارك.



وأوضح مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، عمار وهان، أن الدوام خلال أيام إجازة العيد سيكون في المكاتب الرئيسية بالمحافظات لتسهيل حصول المتعاملين على الخدمات والحوالات البريدية المختلفة.



وذكر أن مكاتب البريد ستواصل تقديم خدماتها للمستفيدين من الزكاة والمرتبات والمعاشات وكافة الخدمات المالية البريدية حتى ساعات فجر يوم العيد.



وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تقديم خدماتها دون انقطاع لجميع المتعاملين عبر خدمات البريد المختلفة، وتوفير التسهيلات في جميع المكاتب الرئيسية بالمحافظات خلال أيام إجازة العيد المبارك.