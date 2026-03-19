الأرصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً وهطول أمطار على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس صحواً خلال الليل والصباح الباكر يتحول نهاراً إلى غائم جزئياً مع تشكل خلايا من السحب الركامية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والوسطى مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة عليها خلال فترتي الظهيرة والمساء.



ومن المحتمل أن يكون الطقس في المناطق الساحلية صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب حيث تصل سرعتها إلى 30عقدة.



وفي المناطق الصحراوية يُتوقع طقس صحو بشكل عام، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الأودية والشعاب ونصح بعدم التواجد فيها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية.



ونبه كذلك مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.