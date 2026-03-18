يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطينُ هي الضَّميرُ الحيُّ لأحرارِ العالمِ أجمعَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
بعدَ عشرةِ أيَّامٍ مِنَ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ على إيران
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غد الخميس الموافق 19 مارس 2026م هو المكمل لعدة شهر رمضان، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الجمعة

دار الإفتاء يعلن موعد عيد الفطر المبارك

المؤتمرنت -
دار الإفتاء يعلن موعد عيد الفطر المبارك
أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غد الخميس الموافق 19 مارس 2026م هو المكمل لعدة شهر رمضان، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الجمعة.

وفيما يلي نص البيان:

الحمد لله رب العالمين القائل "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج"، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه المنتجبين..

وبعد فقد قامت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شوال يومنا هذا الأربعاء التاسع والعشرين من رمضان الموافق 18 مارس 2026م بالنزول إلى الأماكن المخصصة لتحري رؤية الهلال، وأكدت اللجنة تعذر رؤية هلال شوال يومنا هذا، وعملا بقول الله تعالى " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما".

فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم غد الخميس الموافق 19 مارس 2026م المكمل لعدة شهر رمضان، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو الجمعة الموافق 20 مارس 2026م.

وبهذه المناسبة الغالية نزف أسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب اليمني وقيادته الحكيمة خاصة وللأمة الإسلامية عامة، سائلين من المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد الجميع في سلامة وعافية، وأن يفرج عن إخوتنا المؤمنين في غزة وفلسطين ولبنان وإيران والعراق ويستر عوراتهم ويؤمن روعاتهم ويكف أيادي السوء عنهم، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين بفضله وجوده وكرمه ومنّه أنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.








المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: هدنة جديدة بين باكستان وأفغانستان
رياضة: أهلي صنعاء يُقدّم مدربه الجديد
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 968
أخبار: نائب رئيس المؤتمري يعزي نشوان نعمان بوفاة والدته
أخبار: الأرصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنين
عربي ودولي: إيران تعلن اغتيال علي لاريجاني
أخبار: البريد يعلن فتح مكاتبه خلال العيد
أخبار: الإطلاع على الأوضاع التموينية في البيضاء
اقتصاد: ارتفاع الدولار وتأرجح الأسترالي
عربي ودولي: الاحتلال يمنع صلاة التراويح في القدس
عربي ودولي: 912 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
عربي ودولي: ترامب يتوعد بـ"الاستيلاء" على كوبا
عربي ودولي: المقاومة اللبنانية تجدد استهداف جيش العدو الإسرائيلي
اقتصاد: استقرار الذهب وتراجع طفيف للدولار
عربي ودولي: واشنطن تعلق العمل بسفارتها في الأردن
علوم وتقنية: يوتيوب تقدم ميزة لحذف الفيديوهات المفبركة
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا العدوان على لبنان
عربي ودولي: أكثر من مليون نازح في لبنان
أخبار: الخدمة المدنية تعلن اجازة عيد الفطر المبارك
عربي ودولي: مصدر امني: شركاء طهران سيكونون جزءاً من أي اتفاق لوقف إطلاق
عربي ودولي: الحرس الثوري : صواريخ كثيرة أُنتجت بعد “حرب الـ12 يوماً” لم تُستخدم بعد
رياضة: الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة يعلن عن استشهاد أحد لاعبيه
أخبار: حماية المستهلك العربية تؤكد أهمية سلامة المستهلكين
أخبار: الخطري والاشموري يزوران رئيسة قطاع المرأة بمؤتمر الحديدة
رياضة: تشيلسي يُجدد عقد جيمس حتى 2032
