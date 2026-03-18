المؤتمرنت -

دار الإفتاء يعلن موعد عيد الفطر المبارك

أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غد الخميس الموافق 19 مارس 2026م هو المكمل لعدة شهر رمضان، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الجمعة.



وفيما يلي نص البيان:



الحمد لله رب العالمين القائل "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج"، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه المنتجبين..



وبعد فقد قامت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شوال يومنا هذا الأربعاء التاسع والعشرين من رمضان الموافق 18 مارس 2026م بالنزول إلى الأماكن المخصصة لتحري رؤية الهلال، وأكدت اللجنة تعذر رؤية هلال شوال يومنا هذا، وعملا بقول الله تعالى " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما".



فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم غد الخميس الموافق 19 مارس 2026م المكمل لعدة شهر رمضان، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو الجمعة الموافق 20 مارس 2026م.



وبهذه المناسبة الغالية نزف أسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب اليمني وقيادته الحكيمة خاصة وللأمة الإسلامية عامة، سائلين من المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد الجميع في سلامة وعافية، وأن يفرج عن إخوتنا المؤمنين في غزة وفلسطين ولبنان وإيران والعراق ويستر عوراتهم ويؤمن روعاتهم ويكف أيادي السوء عنهم، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين بفضله وجوده وكرمه ومنّه أنه ولي ذلك والقادر عليه.



وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.