المرتزقة يعتدون على صيادين في سواحل ميدي

تعرّض عدد من الصيادين في سواحل منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر تابعة لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي، أثناء مزاولتهم أعمال الصيد في المياه الساحلية.



وأفادت مصادر محلية بأن العناصر المسلحة اعتدت على الصيادين وإرهابهم ومنعهم من ممارسة نشاطهم المهني، ما أسفر عن إصابة ثلاثة بجروح متفاوتة، إضافة إلى إلحاق أضرار بمعدات الصيد الخاصة بهم.



وأشارت إلى أن العناصر المعتدية استولت على قوارب الصيادين وتسريحهم على متن قارب، مع احتجاز بقية القوارب والأسماك التي كانت بحوزتهم، في إجراء تعسفي ألحق بهم خسائر مادية كبيرة وأثر بشكل مباشر على مصدر رزقهم.



بدورها أدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، الاعتداءات الإجرامية التي أقدم عليها مرتزقة العدوان بحق عدد من الصيادين قبالة سواحل مديرية ميدي في محافظة حجة.



وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن عناصر تابعة لمرتزقة العدوان اعترضت مساء الإثنين الماضي، 16 صياداً كانوا على متن خمسة قوارب صيد غربي منطقة "بحيص" الساحلية.



وأشار البيان إلى أن العناصر الإجرامية مارست الضرب المبرح بحق ثلاثة من الصيادين، وقامت بمصادرة أربعة قوارب بمعداتها وكميات الأسماك التي كانت على متنها، قبل أن تجبر الصيادين جميعاً على العودة إلى مركز الإنزال السمكي في "بحيص" على متن قارب واحد فقط.



وأكدت الهيئة أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات والتعسفات الممنهجة والمتكررة التي تستهدف الصيادين اليمنيين في معيشتهم، وتكشف مدى الانحطاط الأخلاقي وغياب الضمير الإنساني لدى تلك العناصر الإجرامية التي تتعمد قطع أرزاق آلاف الأسر المعتمدة على مهنة الصيد.



وجددت الهيئة الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها وإدانة هذه الممارسات الإجرامية، سواء التي يرتكبها مرتزقة العدوان أو الانتهاكات المتواصلة من قبل السلطات الإريترية بحق الصيادين في المياه الإقليمية اليمنية.



وشددّ البيان على ضرورة حماية الصيادين وضمان حقهم المشروع في ممارسة نشاطهم السمكي وتوفير سبل الأمان لهم باعتبارهم مدنيين يمارسون مهنة شاقة لتوفير لقمة العيش.