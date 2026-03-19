الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه لليوم التاسع عشر على التوالي، بذريعة تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.



وصعدت سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية بحق المصلين والمرابطين، وشددت شرطتها من التضييقات بمنع وصول السكان حتى إلى ساحة المدرسة الرشيدية، بالتزامن مع استمرار صلاة المرابطين على الأعتاب لليلة التاسعة رفضا للإغلاق.



وكانت قوات الاحتلال قد منعت الفلسطينيين مساء أمس الثلاثاء من أداء صلاة التراويح في عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة، وانتشرت في محيط باب العامود وباب الساهرة، ومنعت المصلين من أداء صلاة التراويح، وأجبرتهم على مغادرة المكان في محاولة لتفريقهم ومنع أي تجمعات للصلاة.



وتمنع صلاة التراويح والاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد المبارك للمرة الأولى منذ احتلال الأقصى عام 1967، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط المسجد وأبواب البلدة القديمة في القدس، ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى باحاته، واستمرار إغلاق المحال التجارية في أسواق البلدة القديمة.