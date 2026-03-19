رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك

بعث الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى السيد عبدالملك الحوثي بحلول عيد الفطر المبارك 1447هـ، جاء فيها:

الأخ العزيز السيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي، قائد الثورة، الأكرم

تحية طيبة وبعد:



باسمي ونيابة عن إخواني قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، أهنئكم، ومن خلالكم أهنئ قيادات أنصار الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي يحل علينا بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، الذي نسأل الله أن يتقبل فيه منا ومنكم صالح الأعمال والعبادات.



وإذ أهنئكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تأتي ومنطقتنا تشهد حرباً عدوانية أمريكية صهيونية تستهدف إيران وتسعى إلى جر دول المنطقة كلها إلى حرب بين الإخوة في الدين خدمة لمصالح الكيان الصهيوني والقوى الدولية، فإنا نجدها مناسبة لندعو الجميع، سواء داخل اليمن أو القوى الإقليمية، إلى إدراك مخاطر ما يخطط لمنطقتنا ودولنا، ونتمنى أن يستوعب الجميع أهمية قيم ديننا الإسلامي الحنيف في الوحدة بين الإخوة ومواجهة مخاطر الأعداء، مجددين في الوقت نفسه مواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه المبدئية والثابتة في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، ورفض ومقاومة أي مؤامرات أو مخططات تستهدف تمزيق اليمن ووحدته الوطنية، وتسعى إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهو ما سيقف بوجهه أبناء شعبنا اليمني العظيم بكل قوة وصلابة.



مرة أخرى أهنئكم، سائلاً من الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا ووطننا النصر.

وتقبلوا خالص التحايا.



أخوكم / صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام