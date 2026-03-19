الشريف يعزي رئيس مؤتمر الرجم بوفاة ولده



بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة الى الاخ الاستاذ عبدالله صالح العرابي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الرجم محافظة المحويت في وفاة ولده الشاب (ابوبكر) .



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته للاستاذ عبدالله صالح العرابي بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد نجله بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".