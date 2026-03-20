المؤتمرنت -

الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر

رفع الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة الخطري، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، جاء فيها:



الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام – حفظكم الله ورعاكم



بمشاعر مفعمة بالإيمان والاعتزاز الوطني، يسرني باسمي شخصياً، وباسم كافة قيادات وقواعد القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه الصامدة على امتداد محافظات الجمهورية وفي مختلف الجامعات، أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ.



إننا في قطاع المرأة، ونحن نستقبل هذه المناسبة الدينية العظيمة، نجدد العهد والوفاء بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادتكم الحكيمة والمجربة، ونثمن عالياً جهودكم الاستثنائية في الحفاظ على تماسك المؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية كقوة وطنية رائدة، ونؤكد أن القطاع النسوي سيظل الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات التأمر على المؤتمر، مجسدين في ذلك مواقف المؤتمر الوطنية المبدئية.



كما نجدها مناسبة لنعلن من خلالكم رفضنا القاطع لكل أشكال المؤامرات والمخططات المشبوهة التي تستهدف النيل من الوحدة اليمنية أو تمزيق النسيج الاجتماعي، مشيدين بمواقفكم الشجاعة والصلبة في التمسك بالوحدة كخيار مصيري لا حياد عنه.

إن التفاف القطاعات النسوية في كافة المحافظات والجامعات خلف قيادتكم، هو تجسيد حي لروح المسؤولية التاريخية التي يحملها المؤتمر تجاه الوطن والشعب في هذه المرحلة الحساسة.

نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبنا اليمني الصابر وقد تحقق له النصر والسيادة، والأمن والاستقرار، والسلام العادل والشامل.



وكل عام وأنتم والمؤتمر والوطن بألف خير..



فاطمة عبدالله الخطري

الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام