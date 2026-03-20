الأمين العام المساعد للمؤتمر يهنئ أبو راس بعيد الفطر

رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1447هـ، جاء فيها:



الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام – الأكرم



يسرني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث إليكم أصدق التهاني وأطيب التبريكات، مقرونة بأسمى الأمنيات لكم بموفور الصحة والعافية، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم وعلى شعبنا اليمني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وتأتي هذه المناسبة الدينية الجليلة بعد شهرٍ كريمٍ تزود فيه المؤمنون بقيم الصبر والتكافل والتراحم، وهي مناسبة تتجدد فيها معاني الأخوة والتلاحم وتعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن الواحد،والأمة الواحدة في مواجهة مخاطر الاعتداءات الامريكية الصهيونية التي تطال دولة إيران وتسعى الى جر دول المنطقة كلها الى حرب ليس احد مستفيد منها سوى الكيان الصهيوني.



وإننا إذ نغتنم هذه المناسبة المباركة، لنثمن عالياً جهودكم الوطنية ومواقفكم المسؤولة في الحفاظ على وحدة الصف الوطني والدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله، والحرص الدائم على ترسيخ المبادئ الوطنية التي تجمع أبناء الوطن في مواجهة التحديات المختلفة.



نسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة وقد تحقق لشعبنا اليمني العزيز ما يتطلع إليه من أمنٍ واستقرارٍ وسلام، وأن يديم عليكم الصحة والتوفيق في خدمة الوطن.

وكل عام وأنتم بخير.



أخوكم الشيخ/ عبدالله أحمد مجيديع

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية