المؤتمرنت -

الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر

رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية، الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1447هـ، فيما يلي نصها:



الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم



بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يطيب لي أن أرفع إليكم بإسمي ونيابة عن القطاع التنظيمي بالمؤتمر أرق التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تأتي عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وما يمثله شهر الصيام وعيد الفطر من محطات إيمانية تحوي في طياتها قيمًا دينية تدعو إلى الوحدة والتآخي والمحبة.



وإننا إذ نهنئكم، نشيد في الوقت نفسه بحكمتكم في تبني مواقف مؤتمرية وطنية وقومية، وفي مقدمتها موقف الدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال الوطن، ورفض أي مشاريع أو مخططات تأمرية تستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.



مرة أخرى نهنئكم، سائلين الله أن يعيده عليكم وأنتم في أتم الصحة والعافية، وقد تحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر والسلام، وكل عام وأنتم بخير.



أخوكم / الشيخ / خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية