أخبار
دّشن أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد مساء أمس، حملة نظافة شاملة

أمين العاصمة يُدّشن حملة النظافة

المؤتمرنت -
أمين العاصمة يُدّشن حملة النظافة
دّشن أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد مساء أمس، حملة نظافة شاملة لرفع البسطات والمظاهر المشوهة والعشوائية والمخلفات من شوارع وأسواق مديريات الأمانة العشر بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك 1447هـ.

واطلّع عُباد ومعه عدد من وكلاء الأمانة والوكلاء المساعدين على سير أعمال الحملة التي انطلقت من ساحة باب اليمن، وصنعاء القديمة، لتشمل ميدان التحرير، وشارعي جمال وعلي عبد المغني، وشوارع هايل والسنينة ومذبح بمعين، وأسواق الزمر وفروة بشعوب، ونقم وخولان بآزال، مروراً بأسواق الزهراوي وشميلة بالسبعين، والجمهورية والحصبة بالثورة وانتقالاً بأسواق الصافية والوحدة وبني الحارث وأزال.

شارك في الحملة التي تنفذها السلطة المحلية بالأمانة وصندوق ومشروع النظافة، ومكتب الأشغال والمرور والأمن، بمشاركة رئيسي لجنتي الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب والتخطيط شرف الهادي، ووكلاء أمانة العاصمة وقيادات المكاتب والمديريات وفرق وسيارات التوعية البيئية، إلى جانب أكثر من 500 من الآليات والمعدات الكبيرة والمتوسطة، الذين توزعوا على أسواق وشوارع مديريات العاصمة.

وأثنى أمين العاصمة، على حجم الجهود المبذولة من قبل كافة القيادات والعاملين والمشاركين في الحملة، وتعاون الجميع لإنجاح أعمال النظافة التي تعكس مستوى النشاط التجاري بالعاصمة صنعاء.

وأشار إلى أن مديريات الأمانة العشر شهدت مساء ليلة العيد حملات نظافة شاملة وواسعة لرفع البساطين والمخلفات والمظاهر العشوائية من أسواق وشوارع العاصمة وتنظيم حركة السير بما يسهم في الحفاظ على النظافة وتوفير أجواء وبيئة جميلة وملائمة، تسهم في تمكين المواطن من سهولة التنقل والمزاورة خلال أيام عيد الفطر.
وشددّ عُباد على ضرورة تثبيت الوضع في الأسواق والشوارع، لا سيما خلال إجازة العيد، وتعزيز الرقابة الميدانية وحث أصحاب المحال والأسواق التجارية على عدم إخراج المخلفات بعد تنظيف الشوارع أو بعد مرور سيارات النظافة.

بدوره نوه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة النقيب، بوعي المجتمع بأهمية الحفاظ على المظهر العام للعاصمة صنعاء، وبتجاوب البساطين والباعة المتجولين في رفع البسطات والمخلفات وتسهيل حركة سير المركبات خلال ليلة عيد الفطر المبارك.

وأشاد بدور قيادات ومشرفي وعمال النظافة والأشغال والمرور، ومديري المديريات والجهات المعنية، وجهودهم المبذولة لإنجاح حملة النظافة الواسعة لاستقبال أول أيام العيد.

فيما أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة محمد شرف الدين ومدير مشروع النظافة إبراهيم الصرابي، أن الحملة استهدفت رفع البساطين والمخلفات من شوارع وأحياء وأسواق مديريات الأمانة ومتابعة تثبيت الأوضاع فيها خلال ليلة وإجازة العيد.

واشارا إلى أن الحملة التي تستمر خلال إجازة العيد يشارك فيها أكثر من أربعة آلاف عامل موزعين ما بين عمال ومشرفين ومراقبين وسائقين و400 معدة وآلية كبيرة ومتوسطة تعمل على رفع كافة البساطين والمخلفات المتكدسة بجميع الشوارع والأسواق بمديريات الأمانة.

من جهته أفاد مسؤول قطاع الأشغال بأمانة العاصمة المهندس عبد السلام الجرادي، بأن القطاع يشارك في حملة النظافة ورفع المخلفات بنحو 25 آلية ومعدة، وعشر سيارات أطقم تابعة للأشغال، ومعدات مناطق الأشغال في المديريات.

ولفت إلى أن أكثر من 450 من قيادات وموظفي قطاع الأشغال بالأمانة ونوابهم ومدراء المناطق ورؤساء أقسام المرافق مع الفنيين، يشاركون بفعالية وكفاءة عالية في الحملة ومتابعة تثبيت أوضاع النظافة ورفع المظاهر العشوائية خلال أيام العيد.








