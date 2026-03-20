الاحتلال يمنع صلاة العيد بالأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين، صباح اليوم، من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة لتأدية صلاة عيد الفطر، في ظل استمرار إغلاقه لليوم الحادي والعشرين على التوالي، ما اضطر مئات المصلين إلى تأدية الصلاة في محيط المسجد.



وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن المصلين وصلوا عند أقرب نقاط تمكنوا من بلوغها، خاصة في منطقتي باب العامود وباب الساهرة، في وقت علت فيه تكبيرات العيد رغم إجراءات الاحتلال المشددة.



وذكرت أن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المصلين عند باب الساهرة، ومنعتهم من التقدم باتجاه المسجد الأقصى، كما اعتقلت شابا من شارع صلاح الدين، في إطار التضييق على المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية.



وأشارت المحافظة، إلى أنه رغم القمع، أصر المصلون على أداء صلاة العيد في الشوارع، في مشهد عكس تمسكهم بحقهم في العبادة داخل المسجد الأقصى، حيث توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى، ورددوا تكبيرات العيد متحدين القيود المفروضة عليهم، في ظل إغلاق غير مسبوق حرمهم من أداء الصلاة داخل المسجد.



وفي السياق ذاته، اعتبرت محافظة القدس أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى ومنع صلاة العيد في باحاته يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وانتهاكا صارخا لحرية العبادة، بهدف فرض وقائع تهويدية جديدة وعزل المسجد عن محيطه الفلسطيني والإسلامي، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية العبادة في المدينة المقدسة.