المؤتمرنت -

1021 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من مارس الجاري، إلى 1021 شهيدا و2641 جريحا.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، بأن من بين الشهداء 118 طفلا، و824 رجلا و79 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى من الأطفال 370 طفلا، و1856 رجلا، بالإضافة إلى 415 امرأة.



وأوضحت الوزارة أن من بين الضحايا كذلك 40 شهيدا و119 مصابا من العاملين في القطاع الصحي، مشيرة إلى استهداف عدد من المستشفيات والمراكز والآليات الطبية.