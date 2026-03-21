فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، والجامعات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1447هـ ومن خلاله إلى قيادات وقواعد وأنصار هذا التنظيم الرائد، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ.



وأكدت البرقيات استحضار المعاني الجليلة التي غرسها فينا شهر رمضان المبارك، وما يمثله من قيم دينية سامية في التسامح والمحبة، والنضال الدؤوب من أجل الوحدة والقبول بالآخر، وهي القيم التي نعتبرها في المؤتمر الشعبي العام ركيزة أساسية لمواقفنا الوطنية، وتحويل طاقة العيد إلى قوة دفع لتعزيز الإخاء والوئام بين أبناء الشعب الواحد.



وثمنت البرقيات عالياً المواقف المبدئية والصلبة للمؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن الوحدة الوطنية، والوقوف بحزم في وجه كافة المخططات التآمرية التي تستهدف تمزيق اليمن والنيل من سيادته واستقلاله، وهي المواقف الشجاعة التي جسدتها بوضوح البيانات الصادرة عن اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر، والتي عبرت عن نبض الشارع وتطلعات اليمنيين.



وجدد رؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات وقوفهم خلف قيادتهم ممثلة في رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين أبوراس في كشف المخططات التي تسعى للنيل من وحدة التراب اليمني، مؤكدين أن الوحدة هي قدر ومصير الشعب اليمني، وصمام الأمان للاستقرار في المنطقة.



كما جدد رؤساء الفروع العهد والولاء لله وللوطن، التمسك بمبادئ الميثاق الوطني، ونهج الوسطية والاعتدال الذي يتبناه المؤتمر كطريق وحيد لبناء الدولة والحفاظ على نسيجها الاجتماعي.



واختتمت البرقيات بالابتهال الى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والنشاط، وعلى شعبنا ووطننا الغالي وقد تحقق له الأمن والاستقرار والنصر المبين، والرحمة لشهداء الوطن الأبرار، والشفاء للجرحى.