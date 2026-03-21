هيئات المؤتمر التنظيمية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس برقيات تهانٍ من عدد من الهيئات والتكوينات التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1447هـ.



وعبّرت الهيئات في برقياتها عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تأتي عقب شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام والتقرب إلى الله تعالى، بما يحمله من قيم إيمانية سامية تعزز معاني التقوى والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع، وتؤكد أهمية التمسك بالأخلاق الإسلامية التي تدعو إلى الوحدة والتآخي والتسامح.



وأشارت الهيئات إلى أن عيد الفطر المبارك يمثل محطة إيمانية تتجدد فيها معاني المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن، داعية إلى استلهام الدروس العظيمة لشهر الصيام في تعزيز روح التضامن الوطني وترسيخ قيم المسؤولية والعمل من أجل خدمة الوطن والحفاظ على وحدته واستقراره.



وأكدت هيئات المؤتمر الشعبي العام التفافها الكامل خلف قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق بن أمين أبو راس، ومساندتها لكل الجهود والمساعي الهادفة إلى الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية وتعزيز تماسكه، ورفضها القاطع لأي محاولات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدته أو النيل من تاريخه ودوره الوطني.



كما أشادت الهيئات بالمواقف الوطنية الثابتة للمؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، ورفضه لكل المشاريع أو المساعي التي تستهدف تمزيق الوطن أو النيل من وحدته، أياً كان مصدرها أو الشكل الذي تأتي به، مؤكدة أن المؤتمر سيظل وفياً لثوابته الوطنية ومدافعاً عن مصالح الشعب اليمني ووحدة أراضيه.



وابتهلت الهيئات في ختام برقياتها إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ اليمن وشعبه من كل سوء، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار، وعلى المؤتمر الشعبي العام المزيد من التماسك والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.