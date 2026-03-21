السبت, 21-مارس-2026 الساعة: 05:01 ص - آخر تحديث: 01:02 ص (02: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطينُ هي الضَّميرُ الحيُّ لأحرارِ العالمِ أجمعَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
بعدَ عشرةِ أيَّامٍ مِنَ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ على إيران
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس برقيات تهانٍ من عدد من الهيئات والتكوينات التنظيمية

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس برقيات تهانٍ من عدد من الهيئات والتكوينات التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1447هـ.

وعبّرت الهيئات في برقياتها عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تأتي عقب شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام والتقرب إلى الله تعالى، بما يحمله من قيم إيمانية سامية تعزز معاني التقوى والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع، وتؤكد أهمية التمسك بالأخلاق الإسلامية التي تدعو إلى الوحدة والتآخي والتسامح.

وأشارت الهيئات إلى أن عيد الفطر المبارك يمثل محطة إيمانية تتجدد فيها معاني المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن، داعية إلى استلهام الدروس العظيمة لشهر الصيام في تعزيز روح التضامن الوطني وترسيخ قيم المسؤولية والعمل من أجل خدمة الوطن والحفاظ على وحدته واستقراره.

وأكدت هيئات المؤتمر الشعبي العام التفافها الكامل خلف قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق بن أمين أبو راس، ومساندتها لكل الجهود والمساعي الهادفة إلى الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية وتعزيز تماسكه، ورفضها القاطع لأي محاولات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدته أو النيل من تاريخه ودوره الوطني.

كما أشادت الهيئات بالمواقف الوطنية الثابتة للمؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، ورفضه لكل المشاريع أو المساعي التي تستهدف تمزيق الوطن أو النيل من وحدته، أياً كان مصدرها أو الشكل الذي تأتي به، مؤكدة أن المؤتمر سيظل وفياً لثوابته الوطنية ومدافعاً عن مصالح الشعب اليمني ووحدة أراضيه.

وابتهلت الهيئات في ختام برقياتها إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ اليمن وشعبه من كل سوء، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار، وعلى المؤتمر الشعبي العام المزيد من التماسك والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يمنع صلاة العيد بالأقصى
محافظات: أمين العاصمة يُدّشن حملة النظافة
أخبار: الأمين العام المساعد يهنئ أبو راس بعيد الفطر
أخبار: الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: الشريف يعزي رئيس مؤتمر الرجم بوفاة ولده
عربي ودولي: 3585 شهيداً ومصاباً في لبنان
أخبار: رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك
عربي ودولي: هدنة جديدة بين باكستان وأفغانستان
عربي ودولي: الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى
رياضة: أهلي صنعاء يُقدّم مدربه الجديد
أخبار: اعتداء على الصيادين في سواحل ميدي
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 968
أخبار: نائب رئيس المؤتمري يعزي نشوان نعمان بوفاة والدته
أخبار: دار الإفتاء يعلن موعد عيد الفطر المبارك
أخبار: الأرصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنين
عربي ودولي: إيران تعلن اغتيال علي لاريجاني
أخبار: البريد يعلن فتح مكاتبه خلال العيد
أخبار: الإطلاع على الأوضاع التموينية في البيضاء
اقتصاد: ارتفاع الدولار وتأرجح الأسترالي
عربي ودولي: الاحتلال يمنع صلاة التراويح في القدس
عربي ودولي: 912 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
عربي ودولي: ترامب يتوعد بـ"الاستيلاء" على كوبا
عربي ودولي: المقاومة اللبنانية تجدد استهداف جيش العدو الإسرائيلي
اقتصاد: استقرار الذهب وتراجع طفيف للدولار
عربي ودولي: واشنطن تعلق العمل بسفارتها في الأردن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026