إعلاميو المؤتمر يهنئون أبو راس بعيد الفطر ويؤكدون التمسك بالثوابت الوطنية

رفعت قيادات وهيئات وأعضاء قطاع الإعلام في المؤتمر الشعبي العام برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1447هـ.



وعبّرت قيادات الدائرة الإعلامية، والمركز الإعلامي، وقناة "اليمن اليوم"، وصحيفة "الميثاق"، وموقع "المؤتمرنت"، عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تأتي عقب شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام والطاعة، بما يحمله من معانٍ إيمانية وقيم إنسانية سامية تعزز روح التقوى والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع، وتغرس في النفوس مبادئ المحبة والتسامح والتآخي ونبذ الفرقة والخلاف.



وأكد إعلاميو المؤتمر أن شهر رمضان المبارك وعيد الفطر يمثلان محطتين روحيتين عظيمتين تتجدد فيهما قيم التضامن والتعاون والتكاتف، واستلهام الدروس الإيمانية التي تدعو إلى ترسيخ الأخلاق الفاضلة وتعزيز روح المسؤولية تجاه الوطن والمجتمع.



وثمّن إعلاميو المؤتمر المواقف الوطنية الثابتة للمؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته واستقلاله، ورفض كل المؤامرات والمشاريع التي تستهدف تمزيق اليمن أو النيل من وحدته الوطنية وضرب نسيجه الاجتماعي خدمةً لمخططات القوى المعادية لليمن.



كما أكدوا التفافهم الكامل خلف قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الأخ صادق بن أمين أبو راس، مجددين دعمهم لكل الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز وحدة المؤتمر وتماسكه، والعمل على تجسيد مواقف المؤتمر وتوجهاته الوطنية من خلال وسائل إعلامه المختلفة في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله.



وأشار إعلاميو المؤتمر إلى حرص وسائل إعلام المؤتمر على الاضطلاع بدورها الوطني في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم التلاحم والتماسك بين أبناء الشعب اليمني، بما يسهم في تقوية الجبهة الداخلية خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها اليمن والمنطقة.



وابتهل إعلاميو المؤتمر في ختام برقياتهم إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ اليمن وأهله من كل سوء، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار والتلاحم بين أبنائه.