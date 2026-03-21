المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الدكتور بشير أبو أصبع بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة الى الدكتور بشير أحمد منصور ابو اصبع عضو اللجنة الدائمة واخوانه بوفاة المغفورة لها بإذن الله والدتهم الفاضلة .



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وانصاره عن خالص التعازي وعميق المواساة للدكتور بشير ابو اصبع عضو اللجنة الدائمة واخوانه وال أصبع كافة بمديرية جبلة محافظة إب بهذا المصاب ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا اليه راجعون