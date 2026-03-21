الأرصاد يحذّر سكان هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً غائماً جزئياً وهطول أمطار على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، فمن المتوقع، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية مع حبات البرد على محافظات" صعده ،عمران، حجه، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج، أبين وشبوة".



ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات "الجوف، مأرب، حضرموت، المهرة، عدن والحديدة " وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها، وهبوب رياح شديدة السرعة على الساحل الغربي وباب المندب تصل سرعتها إلى أكثر من 30 عقدة.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب ومن الإنهيارات الصخرية، وكذا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج الذي قد يصل إلى أكثر من 4 أمتار.



وأوضح المركز أن الله تعالى من على اليمن يوم أمس بأمطار رعدية تتراوح ما بين المتوسطة والغزيرة على كلٍ من محافظات" صنعاء، عمران، الجوف، ذمار، إب، تعز ومرتفعات لحج".