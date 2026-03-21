39 أمّا فلسطينية في غياهب السجون

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن هناك 39 أما فلسطينية يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهن في سجونه، من بين 79 أسيرة، في ظل حرب مستمرة على الأسرى.



وأضاف نادي الأسير، في بيان بمناسبة يوم الأم، أن الأسيرات الأمهات يتعرضن، كما سائر الأسرى، لمنظومة متكاملة من الانتهاكات، تشمل التعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، إلى جانب سياسات القمع والتنكيل الممنهجة.



وأشار البيان، إلى أن الأسيرات الأمهات تشكل جزءا من بنية اجتماعية تعرضت لاستهداف مركب، إذ تضم هذه الفئة أمهات لشهداء وأسرى، وزوجات لأسرى ومحررين، وشقيقات لشهداء وأسرى، إلى جانب نساء عاملات في قطاعات حيوية، من بينهن صحفيات، ومعلمات، ومحاميات، وناشطات، وطبيبات، وأكاديميات، وربات بيوت.



وأوضح أن غالبيتهن تقبع رهن الاعتقال الإداري، أو على خلفية ما يدعيه الاحتلال بـ"التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق سياسة تستهدف الفضاء الرقمي كأداة إضافية للقمع.



ومنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، صعد الاحتلال من إجراءاته بحق الأسرى والأسيرات، حيث يواصل منع عائلاتهم من الزيارة، كما يمنع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم.



وأشار نادي الأسير إلى أن مئات الأمهات تعرضن للاعتقال منذ بدء الإبادة، من بينهن أسيرات من غزة جرى الإفراج عنهن لاحقا، وبينهن مسنات، في مؤشر واضح على اتساع دائرة الاستهداف.



وشدد على أن استهداف الأمهات الفلسطينيات عبر الاعتقال يشكل وجها من أوجه الحرب الشاملة على الوجود الفلسطيني، مطالبا بالضغط في سبيل الإفراج الفوري عن الأسيرات، ووقف الجرائم المنظمة بحقهن، ووقف حملات الاعتقال المتصاعدة بحق النساء وبشكل غير مسبوق.