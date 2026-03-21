"توسيع دائرة العدوان".. صنعاء تحذّر هذه الدول

تابعت وزارة الخارجية والمغتربين البيان الصادر اليوم عن مجموعة من الدول بشأن مضيق هرمز.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن الأمريكي بعدوانه على أبناء الأمة أدخل نفسه في مأزق استراتيجي كبير ويحاول أن يورط الآخرون ويجرهم إلى المستنقع الذي دخل فيه كما أن هناك من يحاول أن يخرجه من المستنقع.



وحذّرت بعض الدول العربية المشاركة في الاجتماع من الانخراط في أي تصعيد، مشيرة إلى أنه يكفيها العمالة للأمريكي الذي أوصلها وأوصل المنطقة إلى ما وصلت إليه.



كما حذرت من أي محاولة لجلب أي قوى أجنبية خارجية من أصقاع الأرض إلى المنطقة، مؤكدة أنها ستكون أول الخاسرين في هذه المعركة.



وجددّت وزارة الخارجية تحذيرها من أي محاولة لتوسيع دائرة العدوان، الأمر الذي سينعكس سلباً على الوضع في المنطقة برمته بما في ذلك سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والاقتصاد العالمي بشكل عام، مؤكدة أن القوى الحرة من أبناء الأمة في المنطقة لن تسمح بأي تدخلات خارجية.



وأشار البيان إلى أنه كان الأولى بمن أصدروا البيان أن يضغطوا على المجرم ترامب وعلى المعتدي الأمريكي وشريكه الإسرائيلي إيقاف العدوان والكف عن ارتكاب الجرائم وتدمير البنية التحتية واستهداف الحياة المعيشية للناس بشكل عام في الجمهورية الإسلامية في إيران.



وجددّت وزارة الخارجية، تأكيدها على أن الجمهورية اليمنية تتابع التطورات وستتخذ الإجراء المناسب حيالها ولن تقف مكتوفة الأيدي، داعية كافة الأحرار من أبناء الأمة إلى توحيد الصف وتنسيق الجهود والتعاون من منطلق قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى" كون المسؤولية هي مسؤولية الجميع والمعركة هي معركة الأمة.