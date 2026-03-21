السبت, 21-مارس-2026 الساعة: 10:42 م - آخر تحديث: 10:20 م
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطينُ هي الضَّميرُ الحيُّ لأحرارِ العالمِ أجمعَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
بعدَ عشرةِ أيَّامٍ مِنَ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ على إيران
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
"توسيع دائرة العدوان".. صنعاء تحذّر هذه الدول

"توسيع دائرة العدوان".. صنعاء تحذّر هذه الدول

المؤتمرنت -
"توسيع دائرة العدوان".. صنعاء تحذّر هذه الدول
تابعت وزارة الخارجية والمغتربين البيان الصادر اليوم عن مجموعة من الدول بشأن مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن الأمريكي بعدوانه على أبناء الأمة أدخل نفسه في مأزق استراتيجي كبير ويحاول أن يورط الآخرون ويجرهم إلى المستنقع الذي دخل فيه كما أن هناك من يحاول أن يخرجه من المستنقع.

وحذّرت بعض الدول العربية المشاركة في الاجتماع من الانخراط في أي تصعيد، مشيرة إلى أنه يكفيها العمالة للأمريكي الذي أوصلها وأوصل المنطقة إلى ما وصلت إليه.

كما حذرت من أي محاولة لجلب أي قوى أجنبية خارجية من أصقاع الأرض إلى المنطقة، مؤكدة أنها ستكون أول الخاسرين في هذه المعركة.

وجددّت وزارة الخارجية تحذيرها من أي محاولة لتوسيع دائرة العدوان، الأمر الذي سينعكس سلباً على الوضع في المنطقة برمته بما في ذلك سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والاقتصاد العالمي بشكل عام، مؤكدة أن القوى الحرة من أبناء الأمة في المنطقة لن تسمح بأي تدخلات خارجية.

وأشار البيان إلى أنه كان الأولى بمن أصدروا البيان أن يضغطوا على المجرم ترامب وعلى المعتدي الأمريكي وشريكه الإسرائيلي إيقاف العدوان والكف عن ارتكاب الجرائم وتدمير البنية التحتية واستهداف الحياة المعيشية للناس بشكل عام في الجمهورية الإسلامية في إيران.

وجددّت وزارة الخارجية، تأكيدها على أن الجمهورية اليمنية تتابع التطورات وستتخذ الإجراء المناسب حيالها ولن تقف مكتوفة الأيدي، داعية كافة الأحرار من أبناء الأمة إلى توحيد الصف وتنسيق الجهود والتعاون من منطلق قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى" كون المسؤولية هي مسؤولية الجميع والمعركة هي معركة الأمة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطر
عربي ودولي: 1021 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
عربي ودولي: الاحتلال يمنع صلاة العيد بالأقصى
محافظات: أمين العاصمة يُدّشن حملة النظافة
أخبار: بن حبتور يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: الأمين العام المساعد يهنئ أبو راس بعيد الفطر
أخبار: الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: الشريف يعزي رئيس مؤتمر الرجم بوفاة ولده
عربي ودولي: 3585 شهيداً ومصاباً في لبنان
أخبار: رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك
عربي ودولي: هدنة جديدة بين باكستان وأفغانستان
عربي ودولي: الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى
رياضة: أهلي صنعاء يُقدّم مدربه الجديد
أخبار: اعتداء على الصيادين في سواحل ميدي
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 968
أخبار: نائب رئيس المؤتمري يعزي نشوان نعمان بوفاة والدته
أخبار: دار الإفتاء يعلن موعد عيد الفطر المبارك
أخبار: الأرصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنين
عربي ودولي: إيران تعلن اغتيال علي لاريجاني
أخبار: البريد يعلن فتح مكاتبه خلال العيد
أخبار: الإطلاع على الأوضاع التموينية في البيضاء
اقتصاد: ارتفاع الدولار وتأرجح الأسترالي
عربي ودولي: الاحتلال يمنع صلاة التراويح في القدس
عربي ودولي: 912 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026