الدائرة السياسية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر وتثمن مواقفه

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية تهنئة من عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية، عبده مهدي العدله، بحلول عيد الفطر المبارك، جاء فيها:



الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبورأس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم



يسرني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أرفع إليكم أصدق آيات التهاني وأطيب التبريكات، مقرونة بأسمي الأمنيات لكم بموفور الصحة والعافية، سائلاً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم وعلى شعبنا اليمني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات وأن يتقبّل منّا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.



وإننا إذ نغتنم هذه المناسبة المباركة، لنثمن جهودكم الوطنية ومواقفكم الثابتة في الحفاظ على وحدة الصف الوطني والدفاع عن سيادة اليمن وأستقلاله، والحرص الدائم على ترسيخ قيم المبادئ الوطنية الذي تجمع أبناء الوطن في مواجهة التحديات المختلفه.



نسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة وقد تحقق لشعبنا اليمني العزيز ما يتطلع إليه من أمن واستقرار وسلام، وأن يديم عليكم موفور الصحة والعافية في خدمة الوطن العظيم.



وكل عام وأنتم بخير



أخوكم/ عبده مهدي العدله

عضو اللجنة العامة

رئيس الدائرة السياسية