تحذير من أمطار وسيول واضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات واضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصحبها حبات البرد على محافظات صعدة، إب، تعز، خليج عدن، السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ويُحتمل هطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات عمران، صنعاء، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، الضالع، لحج، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.



ويتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظتي الجوف ومأرب.



وأشار المركز إلى رياح شديدة السرعة على الساحل الغربي وباب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 25-35 عقدة، تؤدي إلى اضطراب البحر.



وهطلت يوم أمس أمطار رعدية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على معظم محافظات البلاد.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب ومن الانهيارات الصخرية، وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.



وكذلك حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج الذي قد يصل إلى أكثر من أربعة أمتار.