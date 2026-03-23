دائرة المنظمات تهنئ أبو راس بعيد الفطر المبارك

رفع القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة، الشيخ سيف الهياشي، برقية تهنئة بعيد الفطر المبارك، إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، فيما يلي نصها:



الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحية طيبة وبعد:-



يسرني ويسعدني أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بأسمي شخصيا ونيابة عن زملائي بدائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر وقيادات وأعضاء منظمات المجتمع المدني من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك 1447هـ، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار والذي كان محطة روحانية عظيمة للتراحم والتكافل الاجتماعي بين أبناء شعبنا اليمني العظيم، وبهذه المناسبة الدينية نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والعون والسداد في ظل قيادتكم الحكيمة للمؤتمر الشعبي العام التي عززت التلاحم التنظيمي بين اعضائه وابراز دوره الوطني في الدفاع عن الوطن ووحدته الوطنية المباركة.



الأخ رئيس المؤتمر

إننا في قيادة الدائرة بالأمانة العامة ومنظمات المجتمع المدني نبارك ونساند وندعم كل جهودكم الكبيرة والطيبة في الحفاظ على المؤتمر وتماسكه وتفعيل دورة التنظيمي والوطني.



وفي الأخير نتمنى لكم ولكل قيادة وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام الصحة والعافية ومزيد من التماسك والتلاحم التنظيمي والوطني ولشعبنا العظيم السعادة والصحة والعافية ولبلادنا الأمن والأمان والاستقرار والبناء والتطور.



وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري



أخوكم الشيخ / سيف عبدالولي الهياشي

القادئم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الأمانة العامة