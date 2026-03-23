قيادات حزبية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابو راس، برقيات تهانٍ بعيد الفطر المبارك، من عدد من القيادات الحزبية والسياسية في اليمن، حيث تلقى برقية تهنئة من الأمين العام المساعد للتنظيم السبتمبري، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الشيخ محمد بن عبدالله أبو غانم، جاء فيها:



الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبوراس

رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم



تحية طيبة وبعد:



يسعدني أن أتقدم إليكم وإلى قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام وقواعده ومناصريه بأحر التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا أعوامًا عديدة وقد تحقق للشعب اليمني ما يصبو إليه من الخير واليُمن والبركات.



ونتمنى لكم ولجميع أبناء الشعب اليمني العظيم دوام الصحة والعافية، وأن يفرج الله عن شعبنا وبلدنا ما نزل به من أزمات متتالية، وندعو الله أن يوحد كلمتنا ويجمعنا على قلب رجل واحد لنخرج اليمن من محنتها ونبني وطنًا واحدًا موحدًا ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار.



ونحيي القوى الوطنية المخلصة للوطن وندعو جميع الأطراف السياسية إلى التوحد وتغليب مصلحة اليمن على كل شيء لنأخذ العبر من الأحداث التي مرت والجارية في المنطقة ونواجه التحديات بالحوار البناء والتعاون المثمر حفاظًا على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتقدمه.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين واجعلنا من جند الحق.



وتقبلوا خالص التقدير



أخوكم/

الشيخ محمد بن عبدالله غانم أبوغانم

الأمين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الديمقراطي



وتلقى رئيس المؤتمر برقية مماثلة من خالد الردفاني أمين عام حزب جبهة التحرير، جاء فيها:



معالي الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمرالشعبي العام - المحترم



تحيه طيبه.. وبـعـد:



يسرني آصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وقواعد حزب جبهة التحرير أن أرفع إلى معاليكم بأصدق التهاني وخالص التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك ومن خلالكم الى كل أبناء الشعب اليمني العظيم والى كل قيادات وقواعد وحلفاء وانصار المؤتمر الشعبي العام.

حيث تأتي هذه المناسبة الدينية العظيمه تتويجا لشهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام وشهرالرحمة والغفران سائلين من الله لنا ولكم ولكل المؤمنين ان يتقبل صيامنا وقيامنا بإذنه تعالى..

حيث تعد مناسبة عيدالفطر المبارك اكتمالا وفرحة لعباداتتنا سائلين من الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى شعبنا اليمني العظيم والامتين العربية والاسلاميه بالخير واليمن والبركات...

وكل عام وانتم بخير



اخوكم/خالد جيوب الردفاني.

الامين العام لحزب جبهة التحرير.

عضو المجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي



كما تلقى رئيس المؤتمر الاخ صادق أمين أبوراس برقية تهنئة بعيد الفطر من الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي الدكتور عبدالعزيز البكير، جاء فيها:



معالي الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبنا اليمني العزيز بالخير واليُمن والبركات.



إن هذه المناسبة العظيمة تمثل فرصة لتعزيز قيم الأخوة والتسامح، وترسيخ معاني التلاحم الوطني ووحدة الصف، في ظل ما يمر به وطننا من تحديات تستدعي تضافر الجهود والعمل المشترك لما فيه خير اليمن وكرامة أبنائه.



وإننا على ثقة بأن روح المسؤولية الوطنية ستظل حاضرة، وأن العمل الصادق سيبقى الطريق نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار والسلام.



نسأل الله أن يجعل أيامكم كلها أفراحاً ومسرات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة على أمتنا العربية والإسلامية بالخير والنصر والتمكين.



كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.



أخوكم/

د. عبدالعزيز أحمد البكير

الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي



وتلقى الأخ صادق أمين أبوراس برقية تهنئة بحلول عيد الفطر من رئيس تنظيم التصحيح الشعبي اللواء مجاهد القهالي، جاء فيها:



دولة الشيخ/ صادق أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

عضو المجلس السياسي الأعلى - الأكرم حفظكم الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وبـعــد:



يشرفني باسم تنظيم التصحيح أن أرفع إليكم آسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم أعواماً عديده وأزمنة مديده بموفور الصحة والسعادة وبتحقيق المزيد من النجاحات وعلى شعبنا اليمني الصامد الكريم بالخير واليُمن والبركات، وبالمزيد من الثبات والصمود حتى ينال حريته واستقلاله والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

وعلى شعبنا العربي الفلسطيني بالنصر والتمكين على جيش الاحتلال الإسرائيلي البغيض.



ويشرفنا في تنظيم التصحيح أن نبارك لكم في القيادة الثورية والسياسية على الموقف الرائد الذي اتخذتموه في نصرة وإسناد غزة والضفة الغربية وكل شعب فلسطين الذين يتعرضون اليوم لحرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي المدعوم أمريكياً وبريطانياً، وفي الموقف المبدئي في التضامن مع جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة في مواجهة العدوان الصهيوأمريكي العبثي الهادف إلى ضرب مقدرات الشعب الإيراني الشقيق لقيام دولة إسرائيل الكبرى.

سائلين الله العلي القدير أن يتقبل منكم طاعتكم وصيامكم وصالح الأعمال إنه سميعٌ مُجيب.

المجد والخلود لشهدائنا الابرار والشفاء لجرحانا والخلاص لأسرانا.. النصر والعزة لليمن.



أخوكم اللواء/

مجاهد بن مجاهد القهالي

رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري



كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بعيد الفطر من الأستاذ مختار يونس أمين عام حزب الحوار الوطني، جاء فيها:



الشيخ المناضل/ صادق أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام



تحيه طيبة وبعد: -



أصالة عن تفسي، ونيابة عن قيادات وقواعد حزب الحوار وكل انصار الحوار، يسعدني أن أرفع إلى مقامكم أسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ومن خلالكم إلى جميع قيادات وقواعد وحلفاء المؤتمر الشعبي العام وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج. سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منكم صيامكم وطاعتكم وصالح أعمالكم، وأن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى وطننا الغالي وشعوب أمتينا العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والسلام والرخاء والإزدهار.



وإنني في الختام إذ أكرر التهاني لكم بهذه المناسبة الدينية الجليلة، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في قيادة المؤتمر الشعبي العام، وفي كل أعمالكم ومختلف شؤون حياتكم.

وكلنا ثقة بأن رؤيتكم الثاقبة، وخبراتكم الإدارية المتراكمة، هي الضمانة الحقيقية للحفاظ على المؤتمر الشعبي العام، وتماسك قياداته وتلاحم كوادره، وأنكم وبفضل حنكتكم السياسية المعتدله، ونهجكم الوطني الرشيد، ومن خلال تأييد والتفاف جماهير المؤتمر حولكم، ستتمكنون بعون الله من تجاوز كل الصعاب والأزمات، والعبور بحزبكم الرائد إلى شواطئ التفاؤل وبر السلام والامان.



مجددين لكم وقوفنا الدائم والمطلق معكم بما يساهم في تعزيز ثقافة الحوار كهدف مشترك بين حزبينا، ولما فيه خدمة وطننا الحبيب، والحفاظ على وحدته، وصون سيادته وكرامة أبنائه..



ودمتم يخير والله يرعاكم.



اخوكم / الأستاذ

مختار ناجي علي يونس

الأمين العام لحزب الحوار الوطني.