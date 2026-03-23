لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدربه العامري

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدربه ناصر العامري، وكيل محافظة البيضاء، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشاد الدكتور لبوزة في برقية العزاء التي بعثها إلى شقيقي الفقيد الشيخ أحمد والشيخ عبدالله ناصر العامري، وإلى أبناءه علي وناصر وسند عبدربه ناصر العامري، بمناقب الراحل الوطنية والتنظيمية، وإسهاماته الفاعلة في خدمة التنمية المحلية في محافظة البيضاء، وكذا دوره الاجتماعي المتميز في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة لأبناء وأشقاء الفقيد وآل العامري كافة في مديرية الصومعة بهذا المصاب.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".