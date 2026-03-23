المؤتمرنت -

الخدمة المدنية: استئناف الدوام الرسمي غداً

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، عن استئناف الدوام الرسمي في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط عقب إجازة عيد الفطر المبارك بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء.



وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان لها أن ذلك استنادًا إلى تعميم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري رقم "16" لسنة 1447هـ 2026م لوحدات الخدمة العامة بشأن الرقابة على مستوى حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ.



وأهابت برؤساء وحدات الخدمة العامة تفعيل الدور الرقابي على حالة الانضباط الوظيفي بما يكفل استغلال أوقات الدوام الرسمي لإنجاز المهام والأعمال الموكلة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين.



وعبرت الوزارة من القيادات الإدارية بوحدات الخدمة العامة التوجيه للمختصين في إدارات الموارد البشرية التقيد بترحيل نتائج الدوام الرسمي من خلال النظام الإلكتروني الموحد للمواد البشرية وتسهيل المهام لفرق تفقد الانضباط الوظيفي في الوحدات المستهدفة وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.