رياح قوية وأمطار غزيرة.. احذروا السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات، وهبوب رياح شديدة السرعة على الساحل الغربي وباب المندب وغرب خليج عدن خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، عمران، ذمار، ريمة، إب، الضالع ومرتفعات لحج وأبين وتمتد إلى هضاب وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.



ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات الجوف، جنوب مأرب، صنعاء، حجة، المحويت، تعز، البيضاء وشبوة وعلى أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق المحاذية لها.



وتُتوقع رياح شديدة السرعة على الساحل الغربي وباب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 15 - 30 عقدة.



وهطلت يوم أمس أمطار رعدية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على معظم محافظات البلاد.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب، وكذلك تجنب عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.



كذلك حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج الذي قد يصل إلى أكثر من ثلاثة أمتار.