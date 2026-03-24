أمطار متفرقة وتحذير من تدني الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، إب، تعز، الضالع، مرتفعات لحج وأبين.



ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، المحويت، ريمة، ذمار والبيضاء وتمتد حتى هضاب وصحارى محافظات الجوف ومأرب وحضرموت والمهرة وعلى أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق المحاذية لها.



ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.