صنعاء تُحيي اليوم الوطني للصمود

نظمّت السلطة المحلية بمحافظة صنعاء بالتنسيق مع التعبئة، اليوم فعالية خطابية باليوم الوطني للصمود، واستمرار التعبئة، استعدادًا لجولة الصراع ومناصرةً لمحور الجهاد والمقاومة.



وفي الفعالية، أشار وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان، إلى أهمية إحياء يوم الصمود اليمني، لاستذكار مظلومية الشعب اليمني إزاء ما ارتكبته قوى العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي، والصهيوني من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني.



واستعرض صورًا من الجرائم الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان بحق اليمنيين، وما قابلها من صمود وثبات.



فيما عبر الناشط الفلسطيني الدكتور عبدالله البحيصي، عن الفخر والاعتزاز بصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان الأمريكي، الصهيوني إلى جانب أشقائهم في غزة.



ونقل لهم تحيات الجرحى الذين وجدوا في صواريخ اليمن بلسماً، وسلام اليتامى الذين رأوا في مسيراتهم أملاً، وسلام المقاومين الذين استندوا إلى جبال اليمن فما وهنوا وما استكانوا.



وقال "في يوم صمودكم الحادي عشر، أقول لكم باسم كل فلسطيني: إننا لم نعد نرى المسافة بين صنعاء والقدس إلا كما يرى المحب عيني محبوبه، لقد ألغيتم المسافات بصدقكم، وكسرتم الحدود بوفائكم".