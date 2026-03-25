الاحتلال يعدم فلسطينياً خلال اعتقاله

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت فلسطينيا خلال عملية اعتقاله في القدس المحتلة.



وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن عقب اقتحام منزله في

بلدة المكبر بالقدس المحتلة، ثم اعتقلته دون الكشف عن مصيره، قبل أن يعلن لاحقا عن استشهاده.



ودانت المؤسستان هذه الجريمة، التي اعتبرتاها بأنها تعكس مجددا حالة التوحش التي تمارسها منظومة الاحتلال على مدار الساعة بحق الفلسطينيين، لاستهداف وجودهم بقتل المزيد منهم، لافتتين إلى أن عمليات الإعدام الميداني شكلت، وما تزال، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة.



يشار إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من إقرار ما يسمى لجنة الأمن القومي الإسرائيلي مشروع قانون إعدام الأسرى، والذي يعد أحد أدوات سعي الاحتلال لترسيخ الإبادة بحق الأسرى عبر الأطر القانونية، في ظل استمرار تواطؤ المنظومة الدولية، ودعمها للاحتلال في مواصلة جرائم الإبادة ونظامه الاستيطاني العنصري، بما يستهدف تصفية الوجود الفلسطيني.