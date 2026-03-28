المؤتمرنت -

القوات المسلحة تستهدف العدو الاسرائيلي بدفعة صواريخ

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ أول عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن العملية جاءت تزامناً مع العمليات البطولية التي ينفذها المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، لافتة إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله تعالى.



وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها ستستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة وكما جاء في بيانها السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، وحتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة.

