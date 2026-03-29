بن حبتور يعزي الكميم بوفاة نجله

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ/فواد محمد الكميم رئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية عضو الأمانة العامة للمؤتمر في وفاة نجله علوي فواد محمد الكميم.



وعبر نائب رئيس المؤتمر في البرقية عن خالص التعازي وعميق المواساة للاستاذ فؤاد الكميم وافراد الاسرة وكافة ال الكميم بمديرية الحدا محافظة ذمار بهذا المصاب ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا اليه راجعون















